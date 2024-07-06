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Сборная Англии вышла в полуфинал Чемпионата Европы по футболу

Сборная Англии вышла в полуфинал Чемпионата Европы по футболу

Сборная Англии по футболу обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Чемпионата Европы по футболу.

В субботу вечером ее соперник определится во втором четвертьфинальном поединке между сборными Турции и Нидерландов, отмечает BBC.

Основное время в матче между Англией и Швейцарией закончилось со счетом 1:1, причем оба гола были забиты один за другим за 10 минут до конца второго тайма.

Швейцарцы открыли счет на 80-й минуте, однако англичане ответили на это на практически сразу: после удара Букайо Сака со значительного расстояния мяч ударился о траву, попал в штангу, а затем залетел в ворота.

Во время дополнительного времени ни одна из команд не смогла забить, в результате все решила серия пенальти.

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