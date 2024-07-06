Подрыв «Северных потоков» планировался в 2014 году

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Подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» планировался еще в 2014 году до аннексии Крыма с Россией, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные немецких следователей.

По ее информации, соответствующие планы могла в то время разрабатывать некая «украинская группировка». Если будет доказано долгосрочное государственное планирование Украины, это может серьезно повлиять на желание ФРГ поддерживать украинцев, отмечает издание.

В настоящее время Федеральная прокуратура ФРГ продолжает расследование взрывов на «Северных потоках». В центре внимания немецкого расследования находится парусная яхта «Андромеда», зафрахтованная в земле Мекленбург-Передняя Померания на момент преступления. Сообщается, что экипаж из шести человек находился в Украине до и после диверсии. Сейчас, как отмечает газета, появились новые доказательства, подтверждающие подозрения, что атака на трубопроводы была совершена экипажем судна.

Однако у представителей разведки есть сомнения. Герхард Шиндлер, возглавлявший Федеральную разведывательную службу ФРГ (БНД) с 2011 года по 2016 год, заявил Welt am Sonntag, что «результаты расследования могут привести к украинской группировке, но это не значит, что заказчиком была Украина».