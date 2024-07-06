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Казахстан начал задерживать российские фуры

Казахстан начал задерживать российские фуры

Сотрудники таможенной службы Казахстана с 1 июля начали задерживать фуры из РФ, везущие в страну грузы с европейскими товарами на полуприцепах компаний из Евросоюза. Об этом говорится в обращении Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Минтранс, сообщает РБК.

«Поступают обращения российских перевозчиков о задержании их транспортных средств на территории Казахстана в связи с применением новых ограничений», – указали в ассоциации, отметив, что полуприцепы задерживаются в казахстанских таможенных органах назначения даже после выгрузки товаров.

В документе отмечается, что подобные действия препятствуют нормальной работе механизма перецепки/перегрузки, который действует в России в сфере международных автоперевозок с октября 2022 года.

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