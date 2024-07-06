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Moody’s: Азербайджан выигрывает от более высокого спроса ЕС на его газ

Moody's: Азербайджан выигрывает от более высокого спроса ЕС на его газ

Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинг старших необеспеченных рейтингов в иностранной валюте ЗАО «Южный газовый коридор» (SGC) на уровне Ba1 и изменило прогноз со стабильного на позитивный, сообщает на сайте Moody’s.

«Азербайджан выигрывает от более высокого спроса ЕС на его газ, что отражает усилия блока по диверсификации источников и маршрутов поставок с целью снижения зависимости от российского газа. За последние 1-2 года Азербайджан подписал несколько соглашений с Европейской комиссией, а также с отдельными европейскими экономиками о поставках газа. В результате объемы добычи и экспорта газа значительно выросли с 2022 года, с дополнительными возможностями для роста на фоне проектов по разведке и расширению трубопровода SGC. В секторе углеводородов наращивание поставок газа обеспечит диверсификацию от традиционной зависимости от нефти, особенно по мере того, как добыча нефти продолжает снижаться из-за истощения запасов нефти», – считают аналитики агентства.

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