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Арестован шантажировавший семью Шумахера экс-охранник

Арестован шантажировавший семью Шумахера экс-охранник

В Германии полиция арестовала бывшего сотрудника службы безопасности семьи Михаэля Шумахера по подозрению в шантаже родственников легендарного пилота «Формулы-1». Задержание было произведено по запросу прокуратуры города Вупперталь, сообщают СМИ.

Мужчина возрастом 52 года, чье имя пока не называется, стал четвертым подозреваемым по делу о вымогательстве за неразглашение личной информации, касающейся Шумахера и его родных.

Согласно данным, следствие располагает сведениями, что арестованный экс-сотрудник службы безопасности оцифровывал снимки из личного архива семьи гонщика, после чего передавал их задержанным ранее отцу и сыну. Они требовали у семьи 15 млн евро.

В конце июня стало известно, что некто 53-летний Йылмаз Т. и его 32-летний сын были задержаны после того, как заявили членам семьи Шумахера о том, что у них есть файлы, публикация которых была бы не в интересах близких пилота. Они требовали выкуп, угрожая распространить информацию в даркнете, если не получат деньги.

По данным прокуратуры, некоторые из этих файлов подозреваемые отправили семье гонщика в качестве доказательств, однако их содержание ведомство не раскрывает. Задержанным грозит крупный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.

Это уже не первая попытка шантажа гонщика «Формулы-1» и его семьи. Так, в 2017 году преступник вымогал у жены пилота Коринны Шумахер 900 000 евро, угрожая убить ее детей. Злоумышленника, которого вычислили по оставленному им номеру банковского счета, приговорили к 21 месяцу заключения.

В декабре 2013 года семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил тяжелую травму в Альпах во время катания на горных лыжах и несколько месяцев провел в коме. В сентябре 2021 года на стриминговой платформе Netflix вышел документальный фильм, в котором жена и сын гонщика заявили, что тот не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.

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