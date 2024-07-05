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МИД Китая: Си Цзиньпин находился в тесном контакте с Алиевым и придавал стратегическое значение отношениям с Азербайджаном

МИД Китая: Си Цзиньпин находился в тесном контакте с Алиевым и придавал стратегическое значение отношениям с Азербайджаном

Совместная Декларация глав государств Китая и Азербайджана об установлении азербайджано-китайского стратегического партнерства является важным этапом в истории развития отношений между двумя странами.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин 5 июля на традиционной пресс-конференции, сообщает Азертадж.

Представитель МИД Китая отметила, что обе стороны будут укреплять отношения стратегического партнерства путем дальнейшего укрепления взаимной политической поддержки, углубления всестороннего сотрудничества, включая качественное построение «Одного пояса, одного пути» в качестве основной линии и эффективной координации. В международных делах две страны будут рассматривать это как отправную точку для здорового и стабильного развития азербайджано-китайского стратегического партнерства на благо двух народов.

Подчеркнув, что дипломатические отношения между Китаем и Азербайджаном были установлены в 1992 году, Мао Нин отметила, что, как сказал лидер КНР Си Цзиньпин, азербайджано-китайские отношения развиваются успешно и непрерывно уже более 30 лет, сотрудничество между двумя странами дало плодотворные результаты и достигло более богатого стратегического содержания.

Представитель МИД сказала, что председатель Си Цзиньпин, особенно в последние годы, находился в тесном контакте с президентом Ильхамом Алиевым и придавал стратегическое значение азербайджано-китайским отношениям. Обе стороны решительно поддерживают друг друга в вопросах основных интересов государств, таких как суверенитет и территориальная целостность. Объем двусторонней торговли вырос с уровня около одного миллиона долларов США и превысил один миллиард долларов. Две страны поддерживают тесные связи и сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, ООН. В этой связи качественное улучшение китайско-азербайджанских отношений является естественным фактом.

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