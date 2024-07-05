СМИ: Армения обратилась к Индии с просьбой о приобретении квазибаллистических ракет «Pralay» |
Ильхам Алиев познакомил Мирзиёева и Жапарова с Шушой. Фотографии |
Орбан обсудил с Путиным способы прекращения войны в Украине: «Европе нужен мир» (видео) |
Переговоры Орбана и Путина длились около трех часов (обновлено) |
Киев возмущен визитом Орбана в Москву |
Эрдоган: Никто не критикует Германию и Францию за орла и петуха на форме |
Эрдоган: Путин говорит о мире |
Боррель сделал экстренное заявление по поводу визита Орбана в Москву |
Завтра ожидается 39-градусная жара |
Главное Общество

Азербайджан запустит производство одежды в Карабахе

Азербайджан запустит производство одежды в Карабахе

На освобожденных территориях Азербайджана предлагается создание предприятий по производству пряжи стоимостью 51 млн манатов, тканей стоимостью 20 млн манатов и одежды стоимостью 17 млн манатов.

Производственная мощность предприятия по производству пряжи составит 10 тыс. тонн в год, в нем будет использоваться местное сырье. Производимая в будущем продукция будет продаваться на местном и зарубежном рынках, сообщает Report.

Предприятие по производству тканей мощностью 35 млн м2 будет создано в одном из промышленных парков Карабаха. Оно будет работать на отечественном сырье. В настоящее время 90% спроса на ткани в стране удовлетворяется за счет импорта.

Производственная мощность предприятия по производству одежды составит 1 млн единиц в год. На сегодняшний день до 80% внутреннего спроса на одежду в стране удовлетворяется за счет импорта. Предприятие будет производить одежду как из отечественных, так и из импортируемых тканей.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан запустит производство одежды в Карабахе
Общество

Азербайджан запустит производство одежды в Карабахе

2024/07/05, 21:23
Сейсмослужба опровергает сообщения об ожидаемых разрушительных землетрясениях в Азербайджане
Общество

Сейсмослужба опровергает сообщения об ожидаемых разрушительных землетрясениях в Азербайджане

2024/07/05, 20:40
Ильхам Алиев познакомил Мирзиёева и Жапарова с Шушой. Фотографии
Общество

Ильхам Алиев познакомил Мирзиёева и Жапарова с Шушой. Фотографии

2024/07/05, 19:15
Амруллаев показал, как будет выглядеть Карабахский университет
Общество

Амруллаев показал, как будет выглядеть Карабахский университет

2024/07/05, 17:42
Завтра ожидается 39-градусная жара
Общество

Завтра ожидается 39-градусная жара

2024/07/05, 13:02
МВД приостановило работы по сносу жилых домов на улице Шахтахтинского
Общество

МВД приостановило работы по сносу жилых домов на улице Шахтахтинского

2024/07/05, 11:51
Алиев посетил аэропорт Ходжалы. Фотографии
Общество

Алиев посетил аэропорт Ходжалы. Фотографии

2024/07/05, 11:21
В Шуше открылся комплекс «Иса булагы». Фотографии
Общество

В Шуше открылся комплекс «Иса булагы». Фотографии

2024/07/05, 11:08
Популярный пляж может принести бюджету значительные доходы
Общество

Популярный пляж может принести бюджету значительные доходы

2024/07/05, 10:48