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Шведский подданный приговорен к смерти в Ираке

Шведский подданный приговорен к смерти в Ираке

35-летний подданный Швеции был приговорен к смертной казни в Ираке за преступления, связанные с наркотиками, сообщает телеканал SVT со ссылкой на МИД королевства.

Согласно приговору, мужчина, который уехал в Ирак в декабре 2023 года, был задержан в Багдаде с 300 г марихуаны. По словам родственников приговоренного и его адвоката, он признался в совершении преступления под пытками.

Ранее Министерство иностранных дел сообщило, что вызвало поверенного в делах Ирака по случаю вынесения приговора еще трем шведам, приговоренным к смертной казни в Ираке в первой инстанции. Иракскому дипломату были заявлены решительные протесты Швеции против того, что шведов в Ираке приговаривают к смертной казни, и требования не приводить в исполнение смертный приговор, также выдвинуты требования, чтобы Ирак уважал свои международные обязательства в консульских вопросах.

В начале января в Багдаде был застрелен мужчина, занимавший высокое положение в иерархии шведской криминальной группировки «Фокстрот». Трое шведских подданных были задержаны по подозрению в соучастии в убийстве. МИД Швеции теперь подтвердил, что они получили высшую меру наказания согласно решению суда первой инстанции.

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