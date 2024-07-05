Давление Баку: Пашинян заявил о необходимости новой Конституции Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости разработки новой Конституции.

«Гражданин Армении сегодня не считает, что Конституция отражает его понимание и договоренности о правилах жизни с соседом, со своей общиной и другими жителями его государства. Гражданин считает, что правящая элита создала этот текст, заявила о его принятии и фактически внедрила его в Армении», – заявил Пашинян в обращении по случаю дня Конституции.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял о необходимости изменить Конституцию Армении для достижения мира и стабильности в регионе.