Зеленский: Россия без Украины и Беларуси — это ноль

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряет статус «империи», если не сможет завоевать Украину и Беларусь.

Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg. По его словам, Украина и Беларусь нужна диктатору Владимиру Путину, чтобы подтвердить статус империи своей страны.

«Как уверен на 100%: Россия без Украины – это ноль. Россия без Украины и Беларуси – это будет маленькая… нормальная страна, не империя. Никогда не будет империей. Именно поэтому Путин будет бороться до конца за любую возможность оккупировать Украину», – сказал Зеленский.