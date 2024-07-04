Пранкеров Вована и Лексуса наградили в Кремле

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Прокремлевских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова — Вована и Лексуса — наградили в Кремле, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу писателя Захара Прилепина. Награждение состоялось в в среду, 3 июля. Каких именно госнаград удостоились пранкеры, не указано.

Сам писатель Прилепин получил орден Мужества.

Российские пранкеры Вован и Лексус неоднократно звонили и разыгрывали западным политиков, а также известных российских деятелей культуры, занимающих антивоенную позицию. Позже на последних заводили уголовные дела.