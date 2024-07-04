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Ахмед Ахмедов признал себя виновным в убийстве всей семьи и отказался давать показания

Ахмед Ахмедов признал себя виновным в убийстве всей семьи и отказался давать показания

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел судебный процесс по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов семьи в Хатаинском районе Баку.

На заседании государственный обвинитель выступил с обвинительным актом. Ахмед Ахмедов признался в содеянном. Он принял обвинения и отказался давать показания.

Досудебное производство по делу завершено и уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемого.

Следующее заседание назначено на 23 июля.

Как отметил адвокат Ахмеда Ахмедова, наследник всего имущества будет объявлен на последнем суде.

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