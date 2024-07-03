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Россия обвинила Киев в «нарушении всех статей» конституции Украины

Россия обвинила Киев в "нарушении всех статей" конституции Украины

Украинские власти «нарушили фактически все основные положения» конституции страны. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, передает ТАСС.

«Вместо свободного демократического государства Украина превратилась в тоталитарное неонацистское образование, в котором на системной основе нарушаются основные права и свободы человека, а граждане превратились не просто в заложников, а фактически в рабов Банковой», — заявил дипломат.

По его словам, при нынешней власти не осталось ни одной статьи конституции, которая не была бы нарушена.

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