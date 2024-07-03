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Главное Мир

Россия приостанавливает участие и взносы в ПА ОБСЕ

Россия приостанавливает участие и взносы в ПА ОБСЕ

Совет Федерации на пленарном заседании единогласно принял заявление Федерального собрания РФ о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), а также выплаты взносов в ее бюджет.

«Приходится констатировать, что в сложившихся условиях возможности для продолжения конструктивного диалога в ПА ОБСЕ полностью исчерпаны. В связи с этим сенаторы РФ и депутаты Государственной думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального собрания РФ в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов Российской Федерации в бюджет ПА ОБСЕ», – говорится в документе.

 

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