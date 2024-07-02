Болгария хочет хранить азербайджанский газ и предложила Баку тендер

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Азербайджано-болгарская встреча прошла в понедельник в Баку. Одним из ее итогов стали договоренности рассмотреть варианты по хранению азербайджанского газа в Болгарии, пишет «Интерфакс».

Стороны в целом оказались очень довольны текущим сотрудничеством и намерены его расширять. Так, госкомпания Азербайджана ГНКАР запустила исследования по газификации в одном из регионов Болгарии. На этом фоне вопрос хранения голубого топлива на территории Болгарии стал максимально актуальным. В Болгарии есть ПХГ, которым управляет «Булгартрансгаз».

София также предлагает Баку участвовать в геологоразведочном тендере на шельфовый блок 1-26 «Хан Тервел» в Черном море.

Кроме того, Болгария просит от Азербайджана увеличить поставки газа, который София готова далее транспортировать в соседние европейские государства.

Напомним, Болгария и сейчас входит в число крупных покупателей голубого топлива у Азербайджана. Если два года назад София закупала у Баку 600 млн кубометров, то план на 2024 год — порядка 1,5 млрд кубометров.