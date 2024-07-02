В Иране заявили об отсутствии препятствий для сделок с Россией по вооружениям

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Между Ираном и Россией не существует препятствий для сделок по линии военно-торгового сотрудничества.

Об этом заявил в интервью газете Financial Times советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази.

Харрази отметил, что Тегеран ведет переговоры о покупке российских истребителей. «Мы должны подписать всеобъемлющее стратегическое соглашение с ними (РФ – ред.) в ближайшем будущем», – добавил он.

Также Харрази назвал ложными очередные обвинения в поставках вооружений России.