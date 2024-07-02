5 миллиардов человек используют соцсети

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Согласно отчету We Are Social за 2024 год, социальные сети используют 5 миллиардов человек, что эквивалентно 62 процентам населения мира, составляющего 8 миллиардов человек.

Число пользователей социальных сетей увеличилось на 5,6 процента по сравнению с прошлым годом, в 2023 году 266 миллионов новых пользователей впервые начали использовать социальные сети. Известно, что 5,35 миллиарда человек в мире являются пользователями Интернета.

Согласно данным отчета, пользователи проводят в социальных сетях в среднем 2,23 часа в день. Также 1,41 часа тратится на чтение книг, журналов и т.п., 1,25 часа на прослушивание музыки и 1,02 часа на игры.

Турецкие пользователи проводят в социальных сетях немного больше времени, чем в среднем по миру, в среднем 2 часа 44 минуты в день. Они также проводят в Интернете на один час больше, чем в среднем по миру. Турция занимает 20-е место среди 42 стран по использованию Интернета с общим показателем 6 часов 57 минут.