Португалия лишь в серии пенальти одолела Словению (фото) |
Нидерланды разрешили отправку десятков F-16 в Украину |
В Азербайджане отмечается День полиции |
Высокий суд принял меры в отношении рабского труда уйгуров |
Мирзоян: Открытие коммуникаций на Южном Кавказе поспособствует миру и стабильности |
Блинкен заявил об «исключительной возможности» для заключения мира между Баку и Ереваном |
Мирзоян рассказал Кулебе о важности мира с Азербайджаном |
Алиев на встрече с послом Канады выдвинул Еревану условие по мирному соглашению |
Левые во Франции массово снимают свои кандидатуры на парламентских выборах |
Главное Армия

Нидерланды разрешили отправку десятков F-16 в Украину

Нидерланды разрешили отправку десятков F-16 в Украину

Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят в Украину, сообщила уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

«Девятнадцатого июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16… Нидерланды скоро поставят первые F-16 в Украину», – говорится в опубликованном в понедельник письме Оллонгрен Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов.

Ранее в минобороны Нидерландов сообщали, что первую партию истребителей F-16 поставят Украине после лета.

Теги:
Из этой рубрики
В России задумались о защите кораблей от морских дронов
Армия

В России задумались о защите кораблей от морских дронов

2024/07/02, 01:14
Нидерланды разрешили отправку десятков F-16 в Украину
Армия

Нидерланды разрешили отправку десятков F-16 в Украину

2024/07/02, 00:54
Bild раскрыл сроки удара Израиля по «Хезболле»
Армия

Bild раскрыл сроки удара Израиля по «Хезболле»

2024/07/01, 19:11
Экс-советник Пентагона озвучил потери ВСУ за все время войны
Армия

Экс-советник Пентагона озвучил потери ВСУ за все время войны

2024/07/01, 17:52
Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности
Армия

Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности

2024/07/01, 12:45
Минобороны: Офицер азербайджанской армии умер по дороге в больницу
Армия

Минобороны: Офицер азербайджанской армии умер по дороге в больницу

2024/07/01, 11:18
В Азербайджане начался очередной призыв на военную службу
Армия

В Азербайджане начался очередной призыв на военную службу

2024/07/01, 10:27
Пхеньян запустил ракету в Японское море
Армия

Пхеньян запустил ракету в Японское море

2024/07/01, 00:36
Украина наладила массовый выпуск дальнобойных дронов
Армия

Украина наладила массовый выпуск дальнобойных дронов

2024/07/01, 00:10