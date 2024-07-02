Нидерланды разрешили отправку десятков F-16 в Украину

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Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят в Украину, сообщила уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

«Девятнадцатого июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16… Нидерланды скоро поставят первые F-16 в Украину», – говорится в опубликованном в понедельник письме Оллонгрен Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов.

Ранее в минобороны Нидерландов сообщали, что первую партию истребителей F-16 поставят Украине после лета.