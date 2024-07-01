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«Русснефть» исключила из своей структуры компании, контролирующие активы в Азербайджане

"Русснефть" исключила из своей структуры компании, контролирующие активы в Азербайджане

Российская компания «Русснефть» исключила из своей структуры компании, контролирующие активы в Азербайджане. Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что из списка аффилированных лиц нефтекомпании исключена связь ПАО с британо-виргинской GEA Holdings Ltd., участвующей в ряде СРП-проектов с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR). В частности, через GEA «Русснефть» участвовала в разработке месторождений Апшерон, Бинагади, Нефтечала и Ширван.

Также исключены из структуры «Русснефти» четыре компании с Каймановых островов: Kura Valley Holdings Ltd. и Karasu Operating Compan, упоминавшиеся в конце «нулевых» как операторы азербайджанских блоков Падар-Харами (от блока Падар «Русснефть» отказалась в 2019 году) и Мишовдаг-Келамеддин соответственно, а также структуры Karasu Petroleum Company, Karasu Development Company.

Таким образом, у «Русснефти» не осталось зарубежных добывающих активов.

Объемы добычи компании в Азербайджане не раскрывались в отчетах последних лет, однако в 2019 году «Русснефть» сообщала о намерениях добыть порядка 500 тыс. тонн нефти.

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