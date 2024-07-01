АдГ готовится к триумфу

388 Просмотров

Как известно, несмотря на все препоны со стороны властей и некоторых, вроде как, близких «правых» союзников, германская «Альтернатива для Германии» (АдГ) показала уверенные результаты как на местных выборах, так и на выборах в Европарламент.

А два дня назад подошло время съезда АдГ, который, естественно, особого освещения в европейской прессе не получил. Вернее, все информационные агентства, как под диктовку, затронули лишь тему протестов против проведения партийного форума (количество протестующих варьируется, но в основном фигурирует цифра в 50 тыс. участников).

Также обратим внимание на то, что попытки властей г. Эссена, где проходил съезд с участием почти 600 делегатов, предотвратить его проведение, провалились в суде.

В целом политика официального Берлина по отношению к АдГ вполне понятна, так как рейтинг этой партии в стране достиг 16-18%, и к тому же она значительно опережает по популярности правящих социал-демократов. Как было подчеркнуто на съезде, с января 2023 г. число членов АдГ увеличилось на 60%, достигнув почти 47 тыс: «Около 22 тыс. человек присоединились к партии, и только 4 тыс. покинули её». Этих сенсационных показателей, по словам сопредседателя партии Тино Хрупалла (он и Алис Вайдель были переизбраны на новый двухлетний срок), удалось достичь «несмотря на все притеснения, которые приходится терпеть всем членам АдГ».

Что касается обсуждавшихся на съезде вопросов, естественно, в первую очередь обсуждалось неприятие позиции официальных властей ФРГ к войне в Украине. Правда, к освещению этого аспекта лидеры АдГ подошли через резкую критику правящей «светофорной» коалиции (СДПГ, «Зелёные» и СвДП), чей «политический курс направлен против собственного населения». Примером чего Хрупалла назвал «вмешательство» коалиции в российско-украинский конфликт, что привело к «росту инфляции и деиндустриализации».

Как раскрыл Хрупалла, «санкционная политика наносит ущерб нашим гражданам», и «лишь свободная торговля со всем миром может принести пользу Германии» посредством развития экономики страны и укрепления среднего класса. «Народу и компаниям нужны, прежде всего, дешёвая энергия, облегчение трудовых затрат и уменьшение бюрократических проволочек», — резюмировал сопредседатель АдГ.

В свою очередь, Алис Вайдель, выступив против идеи принятия Украины в ЕС, призвала правительство «убраться с политической арены, освободив путь для новых выборов!». По её утверждению, АдГ в случае прихода к власти первым делом «отменила бы законы о гражданстве и самоопределении», так как последний юридически облегчает смену гендерной идентичности.

Кроме того, Вайдель, актуализировав представление в Европарламенте избранными депутатами, «в первую очередь интересов Германии», подчеркнула, что «перераспределение денег налогоплательщиков в пользу долговых государств не входит в их число».

Повторимся, что, как было отмечено в начале статьи, лидеры Евросоюза фактически проигнорировали направленность съезда АдГ. Но повлияло ли это на популярность данной партии в массах? Скорее всего, наоборот, потому что многими необъективность и политическая ангажированность властей не принимаются.

Не сыграли и призывы отдельных групп из числа протестующих «сорвать съезд АдГ в целях предотвращения распространения фашизма». Да и вряд ли могли сыграть (во всяком случае, на данный момент), тем более что сторонники АдГ позиционируют структуру как раз-таки «партией мира». В свете чего приводятся данные внутренних опросов общественного мнения, проводившихся по линии АдГ незадолго до июньских выборов в Европарламент, что избирателей Германии более всего беспокоит военный формат взаимоотношений между Москвой и Киевом. Согласно циркулярам АдГ, свыше 25% опрошенных «основной заботой» назвали достижение мира, пометив этот вопрос даже выше социальных пакетов и иммиграции.

Кроме того, для немалого количества лиц показательной является оценка АдГ со стороны не нуждающегося в особом представлении Илона Маска, прозвучавшая после завершения голосования на евро-выборах. «Почему некоторые воспринимают АдГ в штыки?» — задался он вопросом на своей страничке в соцсети Х. «Ведь хотя их клеймят ультраправыми, политика партии, о которой мне довелось читать, не видится экстремистской».

К слову, немалое количество лидеров АдГ (экс-члены ХДС) отождествляют себя с партией очень популярного в своё время канцлера Гельмута Коля, при котором произошло объединение Германии.

Как бы то ни было, аналитиками прогнозируется уверенная победа АдГ на предстоящих в сентябре региональных выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. На выборах в Европарламент в этих немецких землях на востоке страны АдГ заняла первое место, опередив христианских демократов, Альянс Сары Вагенкнехт и СДПГ. Эти цифры вдохновили членов партии, и они верят в сентябрьский успех.

Теймур Атаев