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Триллер в Гельзенкирхене завершился волевой победой Англии над Словакией (фото, видео)

Триллер в Гельзенкирхене завершился волевой победой Англии над Словакией (фото, видео)

Сборная Англии обыграла команду Словакии в дополнительное время со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года. Встреча прошла в Гельзенкирхене, сообщает РБК.

У словаков отличился Иван Шранц (25-я минута).

Англичане смогли сравнять счет только в компенсированное ко второму тайму время (90+5). Гол забил Джуд Беллингем ударом через себя. Причем для сборной Англии это был первый удар в створ за всю игру.

А уже на первой минуте овертайма победный гол забил Гарри Кейн (91).

В 1/4 финала англичане, финалисты Евро-2020, сыграют против Швейцарии 6 июля в Дюссельдорфе. Накануне Швейцария сенсационно победила действующих чемпионов Европы итальянцев (2:0).



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