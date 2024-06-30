Триллер в Гельзенкирхене завершился волевой победой Англии над Словакией (фото, видео)

Сборная Англии обыграла команду Словакии в дополнительное время со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года. Встреча прошла в Гельзенкирхене, сообщает РБК.
У словаков отличился Иван Шранц (25-я минута).
Англичане смогли сравнять счет только в компенсированное ко второму тайму время (90+5). Гол забил Джуд Беллингем ударом через себя. Причем для сборной Англии это был первый удар в створ за всю игру.
А уже на первой минуте овертайма победный гол забил Гарри Кейн (91).
В 1/4 финала англичане, финалисты Евро-2020, сыграют против Швейцарии 6 июля в Дюссельдорфе. Накануне Швейцария сенсационно победила действующих чемпионов Европы итальянцев (2:0).