Си отправится в Таджикистан

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Председатель КНР Си Цзиньпин 4-6 июля посетит Таджикистан с государственным визитом по приглашению президента республики Эмомали Рахмона. Об этом ТАСС сообщили в таджикском министерстве иностранных дел.

«Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина состоится 4-6 июля по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В рамках визита пройдут двусторонние переговоры в узких и широких форматах», – сообщил собеседник. Также он добавил, что китайский лидер примет участие в других официальных мероприятиях.