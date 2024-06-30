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Супруга Байдена выступила в защиту мужа

Супруга Байдена выступила в защиту мужа

Первая американская леди Джилл Байден прокомментировала критику в адрес президента США Джо Байдена, которая поступает в его адрес после дебатов с экс-лидером страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Первая леди США заступилась за своего супруга и подчеркнула, что его выступление на дебатах не определяет его достижения, которые он получил во время своего президентства.

«Послушай, Джо, мы не собираемся позволить 90 минутам определить четыре года твоего пребывания на посту президента», – заявила она.

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