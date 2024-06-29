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Демократы в США заговорили о замене Байдена более молодым кандидатом

Демократы в США заговорили о замене Байдена более молодым кандидатом

Бывшая участница президентской гонки в США, экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли считает, что демократы выдвинут более молодого кандидата в президенты после выступления лидера США Джо Байдена на дебатах.

«Они будут действовать разумно: они приведут кого-то помоложе, они приведут кого-то энергичного, они приведут кого-то проверенного», – сказала она в интервью газете The Wall Street Journal. Хейли призвала республиканцев подготовиться к такому развитию событий, потому что Демократическая партия «не сможет выжить, если позволит Джо Байдену остаться кандидатом».

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.

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