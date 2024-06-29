В Турции произошло ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников АЭС «Аккую»

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Автобус, перевозивший сотрудников строящейся в Турции атомной электростанции «Аккую», столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин, погибли два человека, пострадали 35, передает телеканал NTV.

ДТП произошло на трассе D400 в районе Силифке.

«Шестидесятипятилетний водитель автобуса, перевозивший сотрудников АЭС «Аккую», потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он врезался в легковой автомобиль, которым управлял также сотрудник АЭС сержант Й. Д., и в другой автобус с рабочими», – передает телеканал NTV.

По данным канала, в ДТП погиб сержант и пассажирка автобуса, ее гражданство не указано.

В ДТП пострадали 35 человек, раненые госпитализированы в больницы Силифке.