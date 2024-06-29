В Турции произошло ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников АЭС «Аккую»

Автобус, перевозивший сотрудников строящейся в Турции атомной электростанции «Аккую», столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин, погибли два человека, пострадали 35, передает телеканал NTV.
ДТП произошло на трассе D400 в районе Силифке.
«Шестидесятипятилетний водитель автобуса, перевозивший сотрудников АЭС «Аккую», потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он врезался в легковой автомобиль, которым управлял также сотрудник АЭС сержант Й. Д., и в другой автобус с рабочими», – передает телеканал NTV.
По данным канала, в ДТП погиб сержант и пассажирка автобуса, ее гражданство не указано.
В ДТП пострадали 35 человек, раненые госпитализированы в больницы Силифке.