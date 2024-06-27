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Эмин Амруллаев: В Астаре будет уволен каждый третий учитель

Эмин Амруллаев: В Астаре будет уволен каждый третий учитель

В Астаринском районе придется попрощаться с каждым третьим учителем.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии «Сертификация 2024: профессиональный учитель – качественное образование».

Он отметил, что в данном регионе много неудовлетворительных результатов.

В Азербайджане в этом году в сертификационных экзаменах приняли участие 64 тыс. 500 учителей, из них 4 тыс. 30 человек не набрали проходной балл, отметил министр.

Министр подчеркнул, что по результатам двух попыток 13 процентов учителей, не набравших проходной балл на сертификационных экзаменах, составляют педагоги начальных классов: » А 443 учителя пока не участвовали в процессе».

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