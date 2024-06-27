Ким Чен Ын отправил корейцев на войну в Украине

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на южнокорейский телеканал Chosun.

По его данным, Пхеньян планирует уже в июле перебросить в оккупированные области Украины строительные и инженерные войска. Это те северокорейские части, которые зарабатывают валюту для режима за границей под видом строителей. Сейчас они служат в Китае.

«Если бы я руководил кадровой политикой северокорейской армии, я бы усомнился в решении отправить свои войска в качестве пушечного мяса на незаконную войну против Украины. Мы видели, какие потери понесли российские войска», — сказал официальный представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

На сегодняшний день КНДР предоставила России почти 2 млн артиллерийских снарядов, ракет для РСЗО и, возможно, даже баллистические ракеты.