Запущен процесс мировой дедолларизации

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Дедолларизация мировой экономики уже происходит, власти США запустили этот процесс своей политикой, и у людей просто нет выбора. Об этом в интервью РИА Новости заявила независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.

По ее мнению, надо переходить к корзине валют и фиксированных курсов, «закрыть лазейку, которой пользуются люди для валютных спекуляций с разрушительными последствиями для национальных экономик».

Также политик выступила против санкций в отношении России и Китая и за реорганизацию трансатлантической системы. Она выразила уверенность, что другие страны ищут альтернативу долларам из-за финансовых условий Вашингтона.

Ранее Центр геоэкономики Атлантического совета сообщил, что усилия стран БРИКС по дедолларизации не приводят к какому-либо результату, более того, доминирование доллара в последнее время даже усилилось. В докладе организации признается, что ряд крупных стран ищут альтернативу американской валюте, но переговоры проходят тяжело.