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Кэмерон заявил, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите

Кэмерон заявил, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите

Приглашения Украине вступить в НАТО на предстоящем саммите альянса не будет, Киев не должен с этим спорить, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает РИА Новости.

«Приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит. И вот что я сказал президенту Зеленскому: «Давайте попробуем высказать самые правильные слова о поддержке НАТО Украины. Но давайте не будем, у нас не должно быть спора между НАТО и Украиной перед саммитом», – сказал Кэмерон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Тем не менее, британский министр отметил, что поддерживает потенциальное членство Киева в альянсе. «Но на этот раз мы не добьемся этого приглашения. Поэтому я думаю, что важно не спорить по этому поводу», – подчеркнул он.

В понедельник помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что США ожидают, что по итогам предстоящего в июле вашингтонского саммита НАТО будет принято положительное решение о будущем членстве Украины в Евросоюзе. Он отметил, что ясность относительно перспектив Украины в ЕС позволит «проложить четкий мост» для вступления в НАТО, что, среди прочего, подразумевает обязательства по проведению Киевом ряда необходимых реформ.

Журналист американского журнала National Interest Ставрос Атламазоглу писал, что крайне маловероятно, что Украина получит приглашение на вступление в НАТО на предстоящем саммите альянса.

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля.

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