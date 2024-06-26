Разгул антисемитизма и исламофобии в Германии

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Число антисемитских инцидентов в Германии, от граффити до попыток поджога, выросло примерно на 83% в прошлом году, после нападения группировки ХАМАС на Израиль, сообщает наблюдательная организация RIAS.

Согласно докладу организации, около половины из 4782 зарегистрированных антисемитских инцидентов были связаны с антиизраильской активностью, причем многие из них были связаны с релятивизацией или отрицанием нацистского Холокоста, в ходе которого было убито 6 миллионов евреев.

В своем отчете об антисемитизме RIAS упомянула такие инциденты, как уничтожение израильских флагов, вывешенных в знак солидарности с Израилем после 7 октября. В другом случае на двери туалета было нацарапано «Освободим Палестину от сионистов», а слова «Спасем Израиль» и звезда Давида были стерты.

Феликс Кляйн, правительственный чиновник, которому поручено координировать борьбу с антисемитизмом, заявил, что антисемитизм уже был на подъеме до 7 октября, отчасти из-за ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АДГ).

АДГ заявила, что Германия, в которой проживает около 225 000 евреев, должна отказаться от искупления своих прошлых преступлений, когда ее члены обвинялись – а в некоторых случаях и осуждались – в использовании нацистской лексики.

По словам Феликса Кляйна, многие инциденты с тех пор можно отнести к растущей мусульманской общине Германии, и призвал мусульманские ассоциации активнее выступать против этого.

Число антимусульманских инцидентов, зарегистрированных в Германии в прошлом году, также увеличилось, сообщила сеть неправительственных организаций CLAIM, занимающихся мониторингом исламофобии и антимусульманской ненависти.