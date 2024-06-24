Завтра изменится график движения поездов на фиолетовой линии

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С завтрашнего дня будут внесены изменения в график движения поездов на фиолетовой линии ЗАО «Бакинский метрополитен».

Согласно информации ЗАО, в целях внедрения новшеств, а также испытательных работ в электродепо «Ходжасан» предусмотрены поэтапные внеочередные проверки и технический осмотр поездов.

Поскольку в связи с указанными работами большая часть поездов на линии будет возвращаться из электродепо “Ходжасан”, на маршрутах «8 ноября-Автовокзал» и «8 ноября-Ходжасан» в течение дня будут действовать 10-минутные интервалы движения.

До этого с учетом пассажиропотока движение поездов в районе “8 ноября-Автовокзал” регулировалось с интервалом в 8 минут.