Остров Капри закрыт для туристов из-за проблем с водоснабжением

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Власти итальянского острова Капри издали запрет на приём новых паромов с туристами из-за проблем с водоснабжением. Ограничения вступили в силу утром 22 июня, сообщил портал ANSA со ссылкой на документ.

По данным издания, всему виной авария на трубопроводе, которая временно оставила тысячи приезжих без воды. Восстановить работоспособность инженерных коммуникаций удалось лишь к вечеру, однако мэр острова Паоло Фалько всё ещё не снял запрет.

Право посетить остров осталось только у его постоянных жителей и тех туристов, чьи отели обладают достаточными для обслуживания гостей водными ресурсами. Бронь номеров необходимо подтверждать перед покупкой билета на паром.