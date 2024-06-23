В Махачкале обстреляли пост ДПС, есть убитый и раненые (обновлено)

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20:15 В Махачкале один сотрудник полиции убит, шесть ранены. Об этом сообщает МВД по Дагестану. Сообщается, что среди гражданского населения пострадавших и погибших нет. Информации предварительная, уточнили в ведомстве.

Связано ли нападение с событиями в Дербенте – неизвестно.

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20:13 Сотрудник полиции получил ранение в результате обстрела неизвестными поста ДПС в городе Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

В сообщении отмечается, что инцидент произошёл на улице Ермошкина. Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются.

«По предварительной информации, один сотрудник полиции ранен, информации о погибших сотрудниках и гражданских пока нет», — указывается в публикации.