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Турал Шахбазлы выполнил последнюю волю турецкого шехида (фото)

Турал Шахбазлы выполнил последнюю волю турецкого шехида (фото)

Благотворитель из Азербайджана Турал Шахбазлы выполнил последнюю волю сержанта ВС Турции Мехмет Али Хороза, павшего 21 июня в перестрелке с террористами на севере Ирака.

За три дня до своей смерти турецкий военный оставил видео, в котором просил в случае своей гибели прорыть колодец для жителей одной из стран Африки, сообщает «Азертадж».

Его волю выполнил азербайджанец Турал Шахбазлы, по инициативе которого был прорыт колодец для жителей села Асийеба в Камеруне.

Благотворитель лично передал родным шехида видео, на котором запечатлены кадры работ в африканском селении.

Отец и старший брат героя не смогли сдержать слез при просмотре видео.

Сам Шахбазлы рассказал журналистам, что в момент гибели турецкого военного находился в Азербайджане. «В Камеруне на тот момент рыли колодец в память о моем отце. Однако, после того, как я увидел видео с завещанием турецкого военного, принял решение выполнить волю шехида из Турции», – рассказал он.

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