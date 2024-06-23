Турал Шахбазлы выполнил последнюю волю турецкого шехида (фото)

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Благотворитель из Азербайджана Турал Шахбазлы выполнил последнюю волю сержанта ВС Турции Мехмет Али Хороза, павшего 21 июня в перестрелке с террористами на севере Ирака.

За три дня до своей смерти турецкий военный оставил видео, в котором просил в случае своей гибели прорыть колодец для жителей одной из стран Африки, сообщает «Азертадж».

Его волю выполнил азербайджанец Турал Шахбазлы, по инициативе которого был прорыт колодец для жителей села Асийеба в Камеруне.

Благотворитель лично передал родным шехида видео, на котором запечатлены кадры работ в африканском селении.

Отец и старший брат героя не смогли сдержать слез при просмотре видео.

Сам Шахбазлы рассказал журналистам, что в момент гибели турецкого военного находился в Азербайджане. «В Камеруне на тот момент рыли колодец в память о моем отце. Однако, после того, как я увидел видео с завещанием турецкого военного, принял решение выполнить волю шехида из Турции», – рассказал он.