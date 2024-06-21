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В Турции опровергли наличие 2,5 миллиона беженцев в Стамбуле

В Турции опровергли наличие 2,5 миллиона беженцев в Стамбуле

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Эрдогана сообщил, что утверждение о том, что в Стамбуле, где живут 16 миллионов граждан, также проживают 2,5 миллиона беженцев, неверно. Об этом сообщает ТАСС.

«Сообщения о том, что в Стамбуле начитывается 2,5 млн беженцев, не соответствуют действительности. По данным департамента миграции МВД Турции, в Стамбуле проживает 1 087 017 иностранцев. Из них 530 612 являются сирийцами, которые находятся под временной защитой, 3252 иностранца находятся под международной защитой, 553 153 иностранных гражданина имеют вид на жительство», — сообщается в релизе.

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