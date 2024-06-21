Посольство США выразило соболезнования семье погибшего сотрудника ANAMA

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Выражаем соболезнования семье сотрудника Агентства по разминированию Азербайджанской Республики, погибшего сегодня в результате взрыва мины. Об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в Facebook.

«Соединенные Штаты решительно поддерживают усилия Азербайджана по разминированию территории страны», – говорится в публикации.

Отметим, что в результате взрыва, произошедшего сегодня при разминировании в Джебраильском районе, погиб сотрудник ANAMA Исаев Рагиф Депутат оглу (1980 г.р.). Сотрудники, получившие травмы различной степени тяжести при взрыве, были эвакуированы в центральную районную больницу.