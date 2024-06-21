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Главное Экономика

Внесены поправки в Земельный кодекс

Внесены поправки в Земельный кодекс

В Азербайджане создается гибкий механизм изменения целевого назначения сельскохозяйственных земель.

Это нашло отражение в предложенной поправке к Земельному кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике, сообщает Minval.az.

Согласно проекту, изменение целевого назначения сельскохозяйственных земель в целях производства и переработки сельскохозяйственной продукции, за исключением летних и зимних пастбищ, пашни и сенокосов, будет осуществляться собственниками земельных участков (их пользователями и арендаторами с их согласия) и завершаться с момента регистрации в государственном реестре недвижимости на основании их заявления.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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Внесены поправки в Земельный кодекс
Экономика

Внесены поправки в Земельный кодекс

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