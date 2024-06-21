МИД Израиля вызвал посла Армении |
Парламент Армении обсуждает референдум о членстве в ЕС |
Парламент обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой назначить досрочные выборы (обновлено) |
Орбан сделал сенсационное заявление: «Венгрия сойдёт с поезда…» |
Сахиба Гафарова: Неизбежно, что в стране будут введены ограничения |
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре |
«Давно пришло время». Что сказал Алиев Блинкену? |
Более 100 дронов обрушились на российские регионы |
Заммэра Одессы: Как только началась война, Азербайджан сразу же оказал помощь |
Главное Странности

Манипуляции или некомпетентность? Критика «Репортёров без совести» вызывает вопросы

Манипуляции или некомпетентность? Критика «Репортёров без совести» вызывает вопросы

«Репортёры без границ» пробили очередное дно. Эта организация заявила об усилении давления на независимые СМИ в Украине со стороны властей.

Сказать, что это заявление вызывает вопросы — ничего не сказать. Любой, кто следит за украинским информационным пространством, а в условиях войны за ним следят многие, может подтвердить: здесь есть признаки дефицита ответственности, профессионализма, глубины анализа, что в общем-то вполне объяснимо, но никак не недостаток свободы слова. Тем не менее «проблемы» в Украине «Репортёры» углядели.

Может быть, у них слишком строгие критерии? Как говорится, хотелось бы верить, но экспертное сообщество не припомнит, чтобы «Репортёры без границ» хотя бы однажды отреагировали на давление на оппозиционные или независимые СМИ в Армении. Аресты и задержания журналистов во время недавних акций протеста здесь не заметили. Распоряжение Никола Пашиняна, который во время 44-дневной войны попросту запретил любую критику властей в СМИ и соцсетях, тоже не заметили. Не увидели повода для реагирования и в погромах редакций неугодных Пашиняну СМИ, предпочтя смотреть в другую сторону.

Точно так же не припомнится, чтобы «Репортёры без границ», чья штаб-квартира находится в Париже, отреагировали на посягательство на свободу слова со стороны властей самой Франции. Недавние силовые рейды по «усмирению» восстания в Новой Каледонии сопровождались таким единообразием освещения этих событий в СМИ Франции, что не заметить «отмашки» властей было невозможно. Но ничего предосудительного в таком «дирижировании» «Репортёры без границ» не увидели. Жёсткую информационную блокаду Новой Каледонии тоже критике не подвергли. Более того, когда вслед за публикацией портала Mediapart о коррупции в парижских верхах в редакцию журнала пришли с обыском, «Репортёры без границ» даже не попытались напомнить о свободе слова, праве журналистов на свою профессиональную деятельность и прочих красивостях.

И уж тем более региональные, да и не только региональные наблюдатели не припомнят, чтобы «Репортёры без границ», которые позиционируют себя как главные защитники свободы слова и профессиональных прав журналистов, отреагировали на попытки властей Франции ограничивать возможности для профессиональной деятельности азербайджанских журналистов. Если кто забыл, власти Франции, несмотря на наличие визы, не впустили в страну сотрудниц АзерТАдж. По официальной версии, французской стороне показалось, что журналистки сотрудничают с азербайджанскими спецслужбами. На самом деле Париж сильно беспокоило внимание АзерТАдж к французскому неоколониализму, в том числе в Новой Каледонии. Далее азербайджанским журналистам пытались помешать принимать участие в научных и политических конференциях в других странах Европы — как оказалось, шенгенские визы могут быть идеальным инструментом давления на журналистов из других стран.

И напоследок, если кто забыл, в условиях реальной войны деятельность прессы всегда, ну или почти всегда, подвергается определённым ограничениям. Это общемировая практика, включая самые демократичные страны. И что же, «Репортёры» не в курсе, что произошло в феврале 2022 г.? Они не знают, что Украина сегодня отражает российскую агрессию и живёт в условиях войны? Или полагают, что реальная война, разного рода информационно-психологические операции и т.д. никак не должны были отразиться на работе украинских журналистов? Это что, наивность клинического уровня или отработка очередного заказа? Точно так же, как в случае с Азербайджаном и Турцией, где «Репортёры без границ» регулярно усматривают жуткое подавление свободы слова?

Впрочем, чего ещё можно ожидать от организации, которая умудрилась «не заметить» убийство Салатын Аскеровой и взять под защиту её убийц?

Нурани, обозреватель

Теги:
Из этой рубрики
Соратник Пашиняна: Референдум о членстве в ЕС должен состояться 21 сентября
Странности

Соратник Пашиняна: Референдум о членстве в ЕС должен состояться 21 сентября

2024/06/21, 13:28
Парламент Армении обсуждает референдум о членстве в ЕС
Странности

Парламент Армении обсуждает референдум о членстве в ЕС

2024/06/21, 13:00
Манипуляции или некомпетентность? Критика «Репортёров без совести» вызывает вопросы
Странности

Манипуляции или некомпетентность? Критика «Репортёров без совести» вызывает вопросы

2024/06/21, 10:35
Тихановская поблагодарилa Мирзояна за "твердую позицию в отношении режима Лукашенко"
Странности

Тихановская поблагодарилa Мирзояна за «твердую позицию в отношении режима Лукашенко»

2024/06/21, 10:24
Кобахидзе предрекает улучшение отношений Грузии с ЕС и США после завершения войны в Украине
Странности

Кобахидзе предрекает улучшение отношений Грузии с ЕС и США после завершения войны в Украине

2024/06/20, 23:21
Франция не выпустила из страны приглашенных в Баку лиц
Странности

Франция не выпустила из страны приглашенных в Баку лиц

2024/06/20, 20:08
Детям в Таджикистане запретили отмечать исламские праздники
Странности

Детям в Таджикистане запретили отмечать исламские праздники

2024/06/20, 18:39
В Ереване заговорили о референдуме о вступлении страны в ЕС
Странности

В Ереване заговорили о референдуме о вступлении страны в ЕС

2024/06/20, 13:34
Странная встреча в Ереване: обсуждение планов против Баку?
Странности

Странная встреча в Ереване: обсуждение планов против Баку?

2024/06/19, 22:04