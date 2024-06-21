Манипуляции или некомпетентность? Критика «Репортёров без совести» вызывает вопросы

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«Репортёры без границ» пробили очередное дно. Эта организация заявила об усилении давления на независимые СМИ в Украине со стороны властей.

Сказать, что это заявление вызывает вопросы — ничего не сказать. Любой, кто следит за украинским информационным пространством, а в условиях войны за ним следят многие, может подтвердить: здесь есть признаки дефицита ответственности, профессионализма, глубины анализа, что в общем-то вполне объяснимо, но никак не недостаток свободы слова. Тем не менее «проблемы» в Украине «Репортёры» углядели.

Может быть, у них слишком строгие критерии? Как говорится, хотелось бы верить, но экспертное сообщество не припомнит, чтобы «Репортёры без границ» хотя бы однажды отреагировали на давление на оппозиционные или независимые СМИ в Армении. Аресты и задержания журналистов во время недавних акций протеста здесь не заметили. Распоряжение Никола Пашиняна, который во время 44-дневной войны попросту запретил любую критику властей в СМИ и соцсетях, тоже не заметили. Не увидели повода для реагирования и в погромах редакций неугодных Пашиняну СМИ, предпочтя смотреть в другую сторону.

Точно так же не припомнится, чтобы «Репортёры без границ», чья штаб-квартира находится в Париже, отреагировали на посягательство на свободу слова со стороны властей самой Франции. Недавние силовые рейды по «усмирению» восстания в Новой Каледонии сопровождались таким единообразием освещения этих событий в СМИ Франции, что не заметить «отмашки» властей было невозможно. Но ничего предосудительного в таком «дирижировании» «Репортёры без границ» не увидели. Жёсткую информационную блокаду Новой Каледонии тоже критике не подвергли. Более того, когда вслед за публикацией портала Mediapart о коррупции в парижских верхах в редакцию журнала пришли с обыском, «Репортёры без границ» даже не попытались напомнить о свободе слова, праве журналистов на свою профессиональную деятельность и прочих красивостях.

И уж тем более региональные, да и не только региональные наблюдатели не припомнят, чтобы «Репортёры без границ», которые позиционируют себя как главные защитники свободы слова и профессиональных прав журналистов, отреагировали на попытки властей Франции ограничивать возможности для профессиональной деятельности азербайджанских журналистов. Если кто забыл, власти Франции, несмотря на наличие визы, не впустили в страну сотрудниц АзерТАдж. По официальной версии, французской стороне показалось, что журналистки сотрудничают с азербайджанскими спецслужбами. На самом деле Париж сильно беспокоило внимание АзерТАдж к французскому неоколониализму, в том числе в Новой Каледонии. Далее азербайджанским журналистам пытались помешать принимать участие в научных и политических конференциях в других странах Европы — как оказалось, шенгенские визы могут быть идеальным инструментом давления на журналистов из других стран.

И напоследок, если кто забыл, в условиях реальной войны деятельность прессы всегда, ну или почти всегда, подвергается определённым ограничениям. Это общемировая практика, включая самые демократичные страны. И что же, «Репортёры» не в курсе, что произошло в феврале 2022 г.? Они не знают, что Украина сегодня отражает российскую агрессию и живёт в условиях войны? Или полагают, что реальная война, разного рода информационно-психологические операции и т.д. никак не должны были отразиться на работе украинских журналистов? Это что, наивность клинического уровня или отработка очередного заказа? Точно так же, как в случае с Азербайджаном и Турцией, где «Репортёры без границ» регулярно усматривают жуткое подавление свободы слова?

Впрочем, чего ещё можно ожидать от организации, которая умудрилась «не заметить» убийство Салатын Аскеровой и взять под защиту её убийц?

Нурани, обозреватель