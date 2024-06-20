Мирзоян жалуется на отсутствие ответа от азербайджанской стороны

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Армения готова заключить мирный договор с Азербайджаном в течение ближайшего месяца. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Крайне важно также финализировать мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Мы отправили очень конструктивные предложения азербайджанской стороне, готовы финализировать и заключить договор в течение ближайшего месяца, как было предложено армянской стороной», – сказал Мирзоян.

По его словам, «к сожалению, так и не был получен ответ с азербайджанской стороны».