Столтенберг: НАТО опасается поддержки Россией ракетной и ядерной программ КНДР

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НАТО опасается, что Россия может помочь развитию ядерной и ракетной программ КНДР после визита в Пхеньян президента РФ Владимира Путина, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая в Оттаве перед встречей с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Он выразил мнение, что «Россия может отойти от поддержки санкций ООН» против КНДР.

«Сам факт того, что они подписали соглашение о взаимной обороне, показывает, как они поддерживают друг друга», – сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о визите российского президента в КНДР. «Особые опасения у нас вызывает, что Россия может теперь способствовать развитию ядерной и ракетной программ КНДР», – продолжил он.

Генсек НАТО также утверждал, что КНДР предоставила России «огромные объемы военной помощи».

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР демонстрирует еще большую сплоченность этих стран и подчеркивает важность единства Запада, передает агентство Reuters слова Столтенберга.