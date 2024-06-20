Ким Чен Ын подарил Путину собак и вручил орден

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вручил президенту России Владимиру Путину высшую государственную награду КНДР — орден Ким Ир Сена. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Церемония награждения прошла 19 июня в Пхеньяне. Ким Чен Ын отметил, что вручение ордена Путину является для него «большой честью». Он подчеркнул, что это выражение «безграничного уважения и доверия» к российскому лидеру за его «особые заслуги в развитии отношений» между Россией и Северной Кореей.

Ким Чен Ын также подарил президенту России Владимиру Путину двух охотничьих собак породы пхунсан.