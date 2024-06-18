Азербайджан существенно нарастил свою долю в поставках газа в ЕС |
СМИ: Марк Рютте возглавит НАТО |
Во Франции требуют ввести войска в Армению |
В России задумались над уточнением ядерной доктрины |
Жесткое заявление Минобороны о передаче Францией Армении артустановок Caesar |
Пашинян обсудил с заместителем Блинкена мирный договор с Азербайджаном |
Армянские гимнастки испугались азербайджанского арбитра |
Армения и Франция достигли новых договоренностей о военно-техническом сотрудничестве |
Пашинян не исключил, что следующий этап делимитации границы начнется с Сюника |
Главное Культура

Сакит Мамедов стал лауреатом премии «Звезды Содружества»

Сакит Мамедов стал лауреатом премии "Звезды Содружества"

Согласно решению Совета по присуждению Межгосударственной премии «Звезды Содружества» народный художник Азербайджана, академик Европейской академии естественных наук, член Союза художников ЮНЕСКО, Всемирной академии художеств, профессор Сакит Мамедов удостоен звания лауреата премии за 2023 год, говорится в сообщении Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Азербайджанский художник стал лауреатом премии «Звезды Содружества» в номинации «За выдающийся вклад в культуру и искусство».

Премия ежегодно присуждается представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом.

На соискание высокой награды в этом году претендовали 11 номинантов из 7 стран. Решением жюри, в состав которого вошли видные деятели культуры и образования из всех стран СНГ, премии присуждены семи соискателям.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в Уфе (Россия) 17-19 сентября 2024 года в рамках Форума творческой и научной интеллигенции СНГ.

Теги:
Из этой рубрики
Сакит Мамедов стал лауреатом премии "Звезды Содружества"
Культура

Сакит Мамедов стал лауреатом премии «Звезды Содружества»

2024/06/18, 20:16
Ушла из жизни вдова Эльдара Рязанова
Культура

Ушла из жизни вдова Эльдара Рязанова

2024/06/18, 19:23
Джастин Тимберлейк сел за руль пьяным и попал под арест
Культура

Джастин Тимберлейк сел за руль пьяным и попал под арест

2024/06/18, 17:50
Джей Ло не в состоянии спасти свой брак с Беном Аффлеком
Культура

Джей Ло не в состоянии спасти свой брак с Беном Аффлеком

2024/06/16, 21:10
Кевин Спейси может стать банкротом
Культура

Кевин Спейси может стать банкротом

2024/06/13, 00:16
Пианист Ислам Манафов сорвал овации в Анкаре (видео)
Культура

Пианист Ислам Манафов сорвал овации в Анкаре (видео)

2024/06/12, 20:43
Мирзиёев отметил активизацию культурного обмена с Азербайджаном (фото)
Культура

Мирзиёев отметил активизацию культурного обмена с Азербайджаном (фото)

2024/06/11, 19:39
В убийстве Игоря Талькова обвинили его концертного директора
Культура

В убийстве Игоря Талькова обвинили его концертного директора

2024/06/10, 00:51
Алла Пугачева испытывает серьезные проблемы со здоровьем
Культура

Алла Пугачева испытывает серьезные проблемы со здоровьем

2024/06/09, 20:26