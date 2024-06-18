Сакит Мамедов стал лауреатом премии «Звезды Содружества»

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Согласно решению Совета по присуждению Межгосударственной премии «Звезды Содружества» народный художник Азербайджана, академик Европейской академии естественных наук, член Союза художников ЮНЕСКО, Всемирной академии художеств, профессор Сакит Мамедов удостоен звания лауреата премии за 2023 год, говорится в сообщении Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Азербайджанский художник стал лауреатом премии «Звезды Содружества» в номинации «За выдающийся вклад в культуру и искусство».

Премия ежегодно присуждается представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом.

На соискание высокой награды в этом году претендовали 11 номинантов из 7 стран. Решением жюри, в состав которого вошли видные деятели культуры и образования из всех стран СНГ, премии присуждены семи соискателям.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в Уфе (Россия) 17-19 сентября 2024 года в рамках Форума творческой и научной интеллигенции СНГ.