Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место на Кубке Европы

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Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место по количеству медалей на Кубке Европы среди взрослых, проходившем в словенском Подчетртеке.

Наша мужская сборная завоевала 4 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали и заняла первое место, сообщает Report.

Во второй день соревнований Магеррам Имамвердиев (81 кг) победил всех своих соперников и поднялся на вершину пьедестала.

Имран Юсифов завоевал золото, Джамал Фейзиев (оба +100 кг) – бронзу.

Руслан Насирли (100 кг) завершил соревнование на 7-м месте.