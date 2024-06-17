НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в состояние боеготовности

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Страны – члены НАТО начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Daily Telegraph.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», – сказал он. По его словам, транспарентность в этом вопросе «помогает послать прямой сигнал» о том, что НАТО является «ядерным альянсом».

«Цель НАТО в том, чтобы в мире не было ядерного оружия, но пока оно существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, поскольку мир, где Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет, – это опасный мир», – указал Столтенберг.

Он отметил, что особую озабоченность у него вызывает Китай, который вкладывает значительные средства в создание современных видов оружия и собирается увеличить количество своих ядерных боеголовок до 1 тыс. к 2030 году. «Это значит, что в недалеком будущем НАТО может столкнуться с ранее невиданной ситуацией – двумя потенциальными ядерными противниками в лице Китая и России. Это приведет к последствиям», – считает генсек.

Столтенберг добавил, что США и их европейские союзники сейчас обновляют ядерные арсеналы. «США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они разместили в Европе, а европейские союзники модернизируют самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО», – сказал он.

Согласно изданию, у Великобритании развернуто примерно 40 из 225 ядерных боеголовок, в то время как у США – 1,7 тыс. боеголовок (и еще 3,7 тыс. в запасе). При этом газета подчеркивает, что Франция «не предоставляет свой ядерный арсенал альянсу из-за давнего решения сохранять независимость в вопросе сдерживания».

Говоря о ситуации на Украине, Столтенберг призвал западные страны продолжать оказывать помощь Киеву. «Я абсолютно убежден, что если [президент РФ Владимир] Путин победит на Украине, то мы будем более уязвимы. И тогда нам придется еще больше инвестировать в нашу оборону», – отметил он.