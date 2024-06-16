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В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы

В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы

Гурбан байрамы считается одним из самых священных праздников исламского мира. Отмечается праздник на 10-й день 12-го месяца по мусульманскому лунному календарю Зуль-хиджа. Жертвенными животными могут быть бараны, коровы и верблюды.

Считающийся самым священным праздником в Исламе Гурбан байрамы торжественно отмечается во всех мусульманских странах. Согласно принятому Милли Меджлисом закону «О праздниках в Азербайджане» от 27 октября 1992 года, Гурбан байрамы в Азербайджане отмечается на государственном уровне.

Согласно постановлению Кабинета министров от 9 декабря 2023 года «Об определении праздничных дней на Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы на 2024 год», 16 и 17 июня этого года определены как дни празднования Гурбан байрамы.

По расчетам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, в соответствии с появлением полумесяца на горизонте в Азербайджане, праздник Гурбан байрамы выпадет в этом году на 10-е число месяца Зуль-хиджа — 16 июня по юлианскому календарю.

В соответствии с шариатом, заколоть жертвенное животное может в течение 3-х дней, начиная с 16 июня. 16 июля в мечетях будут совершены коллективные праздничные молитвы.

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