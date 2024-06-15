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Микаил Джаббаров: ВЭФ высоко оценил стартапы в Азербайджане

Микаил Джаббаров: ВЭФ высоко оценил стартапы в Азербайджане

В докладе Всемирного экономического форума «IDEA: Инвестиции в цифровую экономику Азербайджана» высоко оценены достигнутые Азербайджаном позитивные результаты по созданию благоприятной среды для стартапов и инноваций.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети «Х».

«Среди реформ, которые служат реализации целей социально-экономического развития нашей страны, особо подчеркивается важность привлечения иностранных инвестиций, стимулирования частного сектора, цифровизации и документов, принятых в этих областях. Эти результаты свидетельствуют об эффективной реализации реформ, проводимых в направлении улучшения деловой среды, поддержки конкурентоспособной экономики и применения современных решений», – написал он.

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