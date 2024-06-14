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В Румынии к 2030 году появится самая крупная база НАТО в Европе

В Румынии к 2030 году появится самая крупная база НАТО в Европе

Авиабаза на юго-востоке Румынии может стать самой крупной военной базой Североатлантического альянса к концу десятилетия. Об этом сообщил французский журнал Le Point.

По его оценке, эта база может превзойти по размерам базу ВВС США в ФРГ Рамштайн. Ожидается, что на ней будут базироваться до 10 тыс. солдат и членов их семей. База находится всего в 400 км от российской военно-морской базы в Севастополе и в 300 км от порта Одессы и необходима для того, чтобы обеспечить дополнительную безопасность на восточном направлении европейского континента.

Как отмечает издание, база будет напоминать небольшой город, в котором будут дома, школы, больницы, а также ангары для технического обслуживания техники, запасы топлива и хранилища боеприпасов. На создание базы правительство государства намерено выделить €2,5 млрд.

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