Президент поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Гурбан

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Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан байрамы.

«Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас и всех наших соотечественников, проживающих в разных уголках мира, со священным Гурбан байрамы, передаю вам наилучшие пожелания.

В Гурбан байрамы, который является олицетворением духовной солидарности мусульман мира, верующие получают возможность продемонстрировать свою готовность на любую самоотверженность во имя Аллаха и религии, испытывают радость близости ко Всевышнему.

Ислам является важным этапом в формировании мировоззрения и национально-культурном развитии азербайджанского народа, внесшего неоценимый вклад в человеческую культуру и сокровищницу научно-философской мысли. Неоспорима роль прогрессивных исламских ценностей в формировании основанной на взаимном уважении и доверии образцовой среды сосуществования и сохранении до наших дней этнокультурного разнообразия в нашей стране, где дружной семьей живут представители разных народов и религий.

Религиозные праздники, в том числе церемонии жертвоприношения, становятся торжеством национально-духовного единства, добра и милосердия в нашем обществе. В эти благословенные праздничные дни во всех уголках нашей страны проводятся широкие благотворительные акции и мероприятия по оказанию социальной помощи, с уважением почитается бессмертная память наших шехидов.

Дорогие сестры и братья!

С пожеланиями того, чтобы Всевышний принял ваши молитвы и жертвоприношения во имя процветания и спокойствия нашего народа, еще раз передаю каждому из вас искренние поздравления, желаю вашим семьям благополучия, вашим домам – достатка.

С Гурбан байрамы!», – говорится в послании главы государства.