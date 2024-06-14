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Франция созывает форум для изучения «военных потребностей» Армении

Франция созывает форум для изучения "военных потребностей" Армении

18 июня в рамках выставки EUROSATORY в павильоне GICAT (Французская организация оборонной и охранной промышленности) состоится французско-армянский форум, посвященный «потребностям Армении в сфере обороны» и «текущему сотрудничеству с Францией», передает Minval со ссылкой на армянские СМИ.

В конференции примут участие министр обороны Армении Сурен Папикян, министр высокотехнологичной промышленности этой страны Мхитар Айрапетян, GICAT и ее члены, а также члены Торгово-промышленной палаты Франция-Армения.

Как писал ранее Minval, Минобороны Армении обратилось через французское посольство в Ереване к правительству Франции с официальным предложением разместить ограниченный контингент войск на территории Армении для «передачи опыта и организации технического обслуживания» вооружений, поставленных Французской Республикой.

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