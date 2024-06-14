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Немецкий Rheinmetall заинтересовался космосом

Немецкий Rheinmetall заинтересовался космосом

Германский оружейный концерн Rheinmetall намерен в будущем расширить использование возможностей оборонно-космических технологий и уже представил соответствующий концептуальный план на Международной аэрокосмической выставке в Берлине, сообщила пресс-служба компании.

По ее информации, главным направлением разработки станет использование данных космической разведки в тактических боевых маневрах, включая создание индивидуальных решений для военной автомобильной техники клиентов концерна. В пресс-службе добавили, что Rheinmetall будет работать с компаниями-партнерами для того, чтобы передовые технологии и сервисы космической промышленности стали доступны оборонному сектору.

«Мы убеждены, что наши объединенные возможности позволят нам разрабатывать инновационные подходы, чтобы в будущем предлагать нашим клиентам индивидуальные решения», – приводит пресс-служба Rheinmetall слова главы концерна Армина Паппергера.

В частности, в рамках этого направления Rheinmetall инвестировала в финскую аэрокосмическую компанию ICEYE, которая занимается производством микроспутников для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли.

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